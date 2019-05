Actualidade

A rua das Carmelitas, no Porto, fechada desde a Páscoa devido ao elevado afluxo de turistas à Livraria Lello, vai manter-se cortada ao trânsito automóvel, ficando o seu acesso restrito a cargas e descargas, informou hoje a autarquia.

Questionada novamente pela Lusa, depois de a administração dos armazéns históricos Marques Soares ter revelado hoje, à Lusa, que o encerramento daquela artéria tinha sido consensualizado com a Câmara do Porto e com a Livraria Lello, a autarquia confirmou que a decisão não só tem caráter definitivo como está materializada desde o dia 19 de abril, "estando a Câmara do Porto a monitorizar o seu funcionamento para posterior formalização".

Uma decisão que, segundo vários comerciantes ouvidos pela Lusa, não terá sido ainda comunicada.