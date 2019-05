Actualidade

A Parparticipadas, sociedade criada para ficar com ativos do antigo BPN depois da sua nacionalização, vendeu o banco Efisa por 27 milhões de euros à sociedade do Bahrain IIB Holdings, anunciou a empresa.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Parparticipadas informou que "foi hoje celebrado contrato de compra e venda de ações, destinado à venda da sua participação de 100% no capital social do Banco Efisa, S.A., pelo valor de 27 milhões de euros".

A 'holding' detalhou ainda que "a venda à adquirente IIB Group Holdings WLL, fica condicionada à obtenção das necessárias autorizações dos reguladores competentes".