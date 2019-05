Venezuela

O Governo português afirmou hoje que "acompanha com muita preocupação o desenrolar dos acontecimentos na Venezuela" e reiterou o apelo à comunidade portuguesa para que siga os conselhos das representações diplomáticas de Portugal naquele país.

Depois de sublinhar ter "tomado as medidas adequadas para a proteção dos concidadãos" no contexto da crise política venezuelana, o executivo renovou o apelo "aos seus nacionais para que tomem todas as medidas de segurança apropriadas e sigam os conselhos e orientações da nossa embaixada e consulados na Venezuela", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em comunicado.

Além disso, o Governo manifestou também "a sua total condenação de intervenções estrangeiras na Venezuela que visem manter artificialmente e contra a vontade da grande maioria da população uma situação política que impede a livre escolha pelos venezuelanos do seu futuro".