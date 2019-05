Actualidade

O Al Taawon, treinado pelo português Pedro Emanuel, conquistou hoje a Taça do Rei da Arábia Saudita, ao derrotar por 2-1 na final, diputada em Riade, o Al Itthiad.

O camaronês Tawamba Kana, com um golo aos 90 minutos, deu a vitória ao Al Taawon e impediu que o jogo avançasse para prolongamento. Antes, o sérvio Prijovic adiantara o Al Itthiad, aos 32, e Talal Alabsi repusera o empate, aos 55.

Já sem possibilidades de lutar pelo título no campeonato - o Al Taawon é quarto a duas jornadas do fim -, Pedro Emanuel, na sua primeira época na Arábia Saudita, conquista pela terceira vez uma taça nacional, depois de o ter feito em 2012 ao serviço da Académica e 2016 com o Apollon, em Chipre.