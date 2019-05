Actualidade

Os representantes do grupo G15, que integra clubes de futebol profissionais, com a exceção de FC Porto, Benfica e Sporting, defenderam hoje a existência de uma compensação financeira para as equipas da I Liga que desçam de divisão.

O G15 pretende que a medida seja uma regra para as próximas edições do campeonato e vem na sequência da intenção de compensar, já esta temporada, o clube que for despromovido no 16.º lugar, devido à reintegração do Gil Vicente no primeiro escalão do futebol nacional.

"Entendemos que qualquer clube que desça extraordinariamente acaba por ser muito penalizado. Deve haver esse apoio agora e, depois, alargar-se a medida, no futuro, aos dois que desçam", partilhou Álvaro Braga Júnior, presidente da SAD do Boavista e porta-voz do G15 nesta reunião.