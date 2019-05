Actualidade

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos aprovou uma norma que permite ao pessoal médico recusar efetuar abortos, esterilizações ou suicídios assistidos por objeção de consciência.

O regulamento, que vai entrar em vigor dentro de 60 dias, "cumpre a promessa do Presidente Donald Trump de promover e proteger os direitos à liberdade e à consciência religiosas", numa ordem executiva assinada em maio de 2017, detalhou Departamento de Saúde dos Estados Unidos (HHS, sigla em inglês).

"Esta norma garante que as entidades e os profissionais de saúde não sejam assediados fora do campo dos cuidados médicos por se recusarem a participar em ações que violem a sua consciência, incluindo o fim da vida humana", disse o diretor do Departamento de Saúde, Serviços Humanos e Direitos Cívicos do HHS, Roger Severino.