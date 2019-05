Actualidade

A realizadora Margarida Gil estreia este mês, nos cinemas, o filme "Mar", uma ficção em movimento, confinada num veleiro, e que pergunta "porque é que a Europa se porta tão mal com os refugiados".

"Mar", integrada na competição do festival IndieLisboa, é a sexta longa-metragem de ficção de Margarida Gil, 69 anos de vida, mais de 40 de carreira e possivelmente a realizadora há mais tempo em atividade no cinema português, no qual entrou nos anos 1970, pela mão de João César Monteiro.

Produzido por Alexandre Oliveira, "Mar" é protagonizado por Maria de Medeiros, enquanto uma mulher que parte num veleiro pelo Mediterrâneo, numa crise de meia idade e em busca do filho, deparando-se na viagem com a situação dramática de um refugiado.