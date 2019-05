Actualidade

A coordenadora do BE desvalorizou hoje as "tentativas de criar um ambiente de crise política" por causa dos professores, que considerou "totalmente artificial", afirmando que a alteração aprovada pelo parlamento "respeita a autonomia negocial do próximo Governo".

O primeiro-ministro convocou para hoje de manhã, com caráter de urgência, uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo, depois de o parlamento ter aprovado na quinta-feira, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, uma alteração ao decreto do Governo, estipulando que o tempo de serviço dos professores a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos.

"A manhã parece marcada por tentativas de criar um ambiente de crise política. Esse ambiente é totalmente artificial", refere Catarina Martins na sua página oficial da rede social Facebook.