Actualidade

Dez músicos, cinco atores e um maestro compõem o elenco de "uma produção a sério", em palco, de "A Menina do Mar", de Sophia de Mello Breyner Andresen, que se estreia hoje no Teatro Luís de Camões, em Lisboa.

Integrado nas comemorações dos 100 anos do nascimento da poetisa (Porto, 06 de novembro de 1909), o espetáculo, com música ao vivo, tem direção musical do neto mais novo da escritora, Martim Sousa Tavares, encenação do diretor do Teatro do Elétrico, Ricardo Neves-Neves, e banda sonora original de Edward Luiz Ayres d'Abreu.

Televisores onde vão passando animações, quer da personagem central do conto - a menina que quer conhecer o "mundo da terra" -, quer dos seus amigos do "mundo do mar", acabam por dar ao público os dois lados da mesma personagem, uma abordagem característica dos trabalhos de Ricardo Neves- Neves que viu neste conto de Sophia a possibilidade de utilizar, pela primeira vez, monitores de televisão, cumprindo um "desejo de há muito", explicou à imprensa.