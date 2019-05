Actualidade

O maestro Martim Sousa Tavares disse que a banda sonora de "A Menina do Mar", que hoje se estreia no Teatro Luís de Camões (LU.CA), em Lisboa, composta por Edward Luiz Ayres d'Abreu, é "a mais valia deste espetáculo".

Integrada nas comemorações dos 100 anos do nascimento da poetisa (Porto, 06 de novembro de 1909), esta versão de "A Menina do Mar" tem direção musical do neto mais novo da escritora, Martim Sousa Tavares, encenação do diretor do Teatro do Elétrico, Ricardo Neves-Neves, e foi apresentada à imprensa ao final da tarde de quinta-feira

A versão de Edward Luiz Ayres d'Abreu conta com interpretação ao vivo de dez músicos que tocarão 16 instrumentos.