Moçambique/Ciclones

O número de pessoas afetadas pelo ciclone Kenneth no Norte de Moçambique subiu para cerca de 227.000, à medida que os levantamentos são concluídos, anunciaram as autoridades do país.

A última atualização mantém o número de mortes contabilizadas em 41 e os feridos em 93.

Os acessos têm sido reestabelecidos e tem sido possível chegar a áreas onde ainda não tinha sido concluído o levantamento de prejuízos.