Actualidade

A Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) reclamou hoje a contagem integral do tempo de serviço congelado em "mais de 16 carreiras" do Estado, defendendo "que a justiça se reponha para todos" e não apenas para os professores.

"A FESAP fará todas as iniciativas e diligências para que a justiça se reponha para todos, porque sempre defendemos que nenhum trabalhador devia ver apagado da sua carreira tempo de serviço efetivamente prestado. Só faz sentido que agora se corrijam todas as outras carreiras, para que haja justiça e não o cavar de desigualdades que não fazem sentido", afirmou o presidente da FESAP em declarações à agência Lusa.

Reagindo à aprovação na quinta-feira, no parlamento, da contabilização total do tempo de serviço congelado aos professores, José Abraão considerou tratar-se da "reposição da justiça que é devida" àqueles profissionais, mas que "é também devida a um conjunto vasto de outras carreiras dos vários setores da Administração Pública - mais de 16 - para os quais o Governo tinha feito um diploma que só contabiliza 70% do tempo".