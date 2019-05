Actualidade

O parlamento aprovou hoje, em votação final global, um regime transitório para garantir o anonimato a quem tenha doado gâmetas e embriões antes de o Tribunal de Constitucional se pronunciar contra o sigilo.

O texto final apresentado pela comissão de Saúde relativo a projetos de lei de BE, PSD, PS, PCP e PAN foi aprovado apenas com votos contra do CDS-PP.

Em dezembro, o parlamento aprovou na generalidade cinco projetos de lei que visam garantir a confidencialidade dos dados das pessoas que fizeram dádivas sob o regime de anonimato para tratamentos de procriação medicamente assistida, antes do chumbo do Tribunal Constitucional.