Actualidade

O primeiro-ministro reúne-se hoje à tarde com o Presidente da República, na sequência da crise causada com a aprovação pelo parlamento da contabilização total do tempo de serviço dos professores.

Esta reunião foi confirmada à agência Lusa por fonte oficial do executivo.

O primeiro-ministro convocou para hoje de manhã, com caráter de urgência, uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo, encontro que ainda está a decorrer na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento.