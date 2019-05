Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse hoje que a situação política na Venezuela se mantém "muito difícil", mas que os portugueses continuam "felizmente" sem ser afetados pela violência nas ruas.

"As informações de que dispomos continuam a ser de que felizmente não há portugueses entre as vítimas [mortais] e os feridos e que não há estabelecimentos de portugueses que tenham sido objeto de assaltos ou vandalismo", disse Augusto Santos Silva.

O chefe da diplomacia portuguesa falava hoje aos jornalistas, em Lisboa, à margem da apresentação do programa de atividades do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), na sede do instituto Camões, em Lisboa.