Sérgio Conceição admitiu hoje que o plantel do FC Porto "ficou chocado" com o enfarte agudo do miocárdio sofrido por Iker Casillas e revelou que o grupo vai visitar esta tarde o futebolista espanhol ao hospital.

O treinador dos 'dragões' recordou, à margem da antevisão do jogo de sábado, com o Desportivo das Aves, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, os momentos vividos perante o problema de saúde que afetou o guarda-redes durante o treino de quarta-feira.

"Estávamos a fazer um exercício com dois guarda-redes e ele [Casillas] estava a fazer outro tipo de trabalho. Quando percebi que estava com dificuldades, já o fisioterapeuta que nos acompanha estava com ele e, entretanto, chegou, rapidamente o médico", começou por descrever Sérgio Conceição.