Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, exigiu hoje o desarmamento, desmobilização e reintegração social dos guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, considerando "lento" o processo de paz.

"A Renamo deve dizer quantos e quais os guerrilheiros existem e indicar as bases onde devem juntar-se com as respetivas armas", defendeu Filipe Nyusi, falando na qualidade de presidente da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, cujo Comité Central (CC) está reunido a partido de hoje.

O chefe de Estado moçambicano insistiu na obrigação da Renamo ser desarmada antes da realização das próximas eleições gerais, agendadas para 15 de outubro.