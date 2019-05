Actualidade

O treinador António Folha advertiu hoje que o Portimonense vai defrontar o Benfica, no sábado, jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o objetivo de conquistar pontos e sem medo do líder do campeonato.

"Sabemos que é uma missão muito complicada, mas somos profissionais e temos de jogar em qualquer estádio ao mais alto nível, demonstrando a nossa qualidade e com o objetivo de fazer pontos", disse o treinador da equipa algarvia.

Folha falava na conferência de imprensa relativa ao encontro que vai opor no sábado, a partir das 18:00, o líder Benfica, com 78 pontos, ao Portimonense, 11.º classificado, com 36, no Estádio da Luz, em Lisboa, que terá arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.