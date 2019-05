Actualidade

A Polícia Militar do estado brasileiro do Rio de Janeiro matou 434 pessoas no primeiro trimestre do ano, número recorde desde 1998, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP).

"Apesar do aumento em relação a 2018, as mortes por intervenção de agente do Estado vêm apresentando queda desde o começo do ano - em janeiro foram 160 mortes, em fevereiro foram 145 e, em março, 129 mortes", refere-se no relatório.

No ano passado, foram registadas 368 mortes causadas por agentes da polícia no mesmo período, quando a segurança pública do Rio de Janeiro estava sob o controlo do Exército brasileiro, que comandou uma intervenção federal até dezembro de 2018 decretada em fevereiro pelo ex-Presidente brasileiro Michel Temer.