O treinador Abel Ferreira lamentou hoje as acusações de falta de caráter e profissionalismo a futebolistas, técnicos e presidente do Sporting de Braga, na sequência da derrota caseira com o Benfica, na última jornada da I Liga.

Ainda antes das perguntas da conferência de imprensa relativa ao jogo de sábado com o Marítimo, da 32.ª ronda do campeonato, o técnico dos 'arsenalistas' fez questão de fazer uma declaração, na qual lamentou as críticas de que foi alvo após o desaire com os 'encarnados' no passado domingo, por 4-1.

"Fico triste que não se lembrem que, atrás do profissional de futebol, do jogador, treinador ou presidente, há uma família e um homem e, neste momento, vale tudo: acusar o caráter e o profissionalismo dos meus jogadores e equipa técnica, do nosso presidente e, para agravar, dos nossos adeptos, insinuar, insultar, injuriar, tudo e mais alguma coisa em direto e com total impunidade", denunciou.