Actualidade

A artista plástica portuguesa Leonor Antunes criou uma exposição para representar Portugal na Bienal de Arte de Veneza, que é "como uma segunda pele", no Palazzo Giustinian Lolin, onde nasceram diálogos entre a sua obra e a cidade.

Em declarações à agência Lusa, a artista, que está a finalizar o projeto expositivo para ser inaugurado a 08 de maio, disse estar "muito satisfeita" com a montagem do seu trabalho, que irá concorrer ao Leão de Ouro da Bienal, com outras 90 representações nacionais.

"Esta exposição é importante porque descobri coisas novas no meu trabalho, aprendi coisas novas", disse a artista à Lusa, questionada sobre qual o valor pessoal, na carreira artística, quanto à presença na Bienal de Veneza.