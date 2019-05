Actualidade

O Sporting rescindiu por mútuo acordo o contrato com o treinador da equipa de voleibol, Hugo Silva, depois de uma época sem conquistar títulos, anunciou hoje o clube lisboeta no sítio oficial na Internet.

Num curto comunicado, os 'leões' dão conta da saída do técnico, a quem desejam "as maiores felicidades pessoais e profissionais", recordando o título conquistado em 2017/18, no primeiro ano de Hugo Silva na função de treinador e em que a modalidade regressou ao Sporting, após 22 de ausência.

Esta época, os 'verdes e brancos' falharam a revalidação do título no 'play-off', saindo derrotados perante o rival Benfica.