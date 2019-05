Moçambique/ciclones

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) vai entregar 6.650 kits de abrigo e 100 tendas para apoio aos desalojados pelo ciclone Kenneth no Norte de Moçambique, anunciou hoje.

Dois voos com 1.600 abrigos oferecidos pela Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID) chegaram na quinta-feira ao aeroporto de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, e outros quatro voos são aguardados com o resto do material.

"Cada kit do DFID tem duas lonas e uma corda para ajudar as famílias para ajudar as famílias a construir abrigos básicos e vão ser distribuídos pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) e autoridades locais", anunciou a OIM.