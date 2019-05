Actualidade

A Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve hoje de madrugada um homem e apreendeu 2,8 toneladas de haxixe, a bordo de uma embarcação no Rio Guadiana, no Algarve, foi hoje anunciado.

A GNR informou em comunicado que a detenção do homem, de 38 anos, foi efetuada após ter sido intercetada a embarcação, um semirrígido de 10 metros de comprimento, a qual tinha no seu interior 85 fardos de haxixe, com um peso total de 2.800 quilogramas, junto à Foz de Odeleite, no concelho de Castro Marim, no distrito de Faro.

Segundo aquela força, a embarcação foi detetada na madrugada de hoje quando navegava a alta velocidade, em direção ao rio Guadiana, na sequência de uma operação de vigilância da costa, com o apoio do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC), dotado de câmaras de vigilância térmica e de sistemas de radar.