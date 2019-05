Actualidade

A ministra da Justiça admitiu hoje que é "grave" a crise causada pela aprovação no Parlamento da contabilização total do tempo de serviço dos professores, mas disse acreditar que será ultrapassada.

"Esta é, de facto, uma crise grave, não posso deixar de dizer. Mas estou convencida de que tudo se ultrapassa", disse Francisca van Dunem, questionada pelos jornalistas, à margem da sessão de abertura do 4.º Festival Literário Internacional de Querença (FLIQ), aldeia do concelho de Loulé.

Sublinhando tratar-se de uma matéria "de grande delicadeza", e que vai ser objeto de uma comunicação do primeiro-ministro, marcada para as 17:00, a governante considerou que não faria sentido "qualquer outro membro do governo antecipar-se e fazer qualquer declaração a esse respeito".