O treinador Augusto Inácio prometeu hoje um Desportivo das Aves a "trabalhar nos limites" no Dragão, acreditando num resultado positivo frente ao favorito FC Porto, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico do Aves começou a conferência de antevisão do jogo de sábado por elogiar Sérgio Conceição, dizendo ser um admirador do seu trabalho no FC Porto, uma equipa que está hoje mais longe de revalidar o título e, por isso, "ferida" no seu orgulho.

"Espero um FC Porto ferido, que teve cinco minutos menos bons em Vila do Conde, acabando por empatar o jogo, um FC Porto que quer naturalmente dedicar a vitória ao Iker, que ainda não desistiu do campeonato. É um FC Porto que tem sido a imagem do seu treinador, que luta até à exaustão, que tenta que o adversário não pense o jogo e com os adeptos a empurrarem a equipa", disse Inácio.