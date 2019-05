Actualidade

A Comunidade Intermunicipal do Oeste chegou a acordo com as congéneres do Médio Tejo, Lezíria e Leiria para dividirem o financiamento dos passes nas deslocações inter-regionais em transportes públicos, anunciou hoje o seu presidente.

A OesteCim tinha anunciado, a partir de abril, um desconto de 30% nos passes das ligações rodoviárias inter-regionais.

"Tivemos um mês a suportar a totalidade do custo com o desconto de 30% e a partir de agora suportamos só uma parte", afirmou à agência Lusa o presidente da OesteCim, Pedro Folgado, adiantando que as quatro comunidades intermunicipais já chegaram a acordo, faltando apenas assiná-lo.