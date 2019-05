Actualidade

O Coliseu do Porto vai receber, no sábado, as estreias nacionais de "Autodance", da israelita Sharon Eyal, e "Skid", do franco-belga Damien Jalet, estreias nacionais no âmbito do Festival Dias da Dança (DDD).

Pelas 22:00, é apresentada "Autodance", uma peça em que os coreógrafos "surgem em cena sem um género definido" e assemelhados a "poderosos centauros", seguida de um intervalo e da apresentação de "Skid", uma "luta direta com um piso cuja inclinação ronda os 34 graus", em ambos os casos espetáculos criados em colaboração com a Companhia de Dança da Ópera de Gotemburgo.

Dirigida pela coreógrafa islandesa Katrín Hall desde 2016, a companhia tem apostado em conteúdo original e tem-se virado para a nova dança dos países nórdicos, apresentando no Porto a segunda colaboração com a israelita Sharon Eyal.