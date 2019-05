Inquérito/CGD

O presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) entre 2008 e 2010, Fernando Faria de Oliveira, disse hoje no parlamento que o seu antecessor, Carlos Santos Ferreira, o avisou sobre a queda de valor de ações do BCP.

"Eu tive duas reuniões com o engenheiro Santos Ferreira antes de entrar em funções, ele deixou-me um pequeno dossier, (...), lembro-me de ter falado, de facto, na queda de ações do BCP, mas à parte disso não me lembro de mais nenhum alerta", disse Faria de Oliveira na sua audição na segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da CGD, numa resposta ao deputado do PSD Duarte Marques.

O deputado do PSD disse então a Faria de Oliveira que havia "um dado curioso".