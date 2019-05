Actualidade

O treinador de futebol do Wolverhampton Wanderers, o português Nuno Espírito Santo, vai receber no sábado um doutoramento 'honoris causa' da universidade da cidade, em reconhecimento pelo sucesso do clube, foi hoje anunciado.

O diploma honorífico será entregue no sábado, antes daquele que será o último jogo da temporada em casa dos 'Wolves', o Estádio Molineux, frente ao Fulham, pelas 15:00.

A universidade de Wolverhampton revelou em comunicado que o técnico português será feito Doutor Honoris Causa em Desporto devido aos resultados desportivos das duas últimas temporadas.