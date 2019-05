Governo

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou hoje "inaceitável" a posição do primeiro-ministro, que ameaçou demitir-se caso seja aprovada a contabilização de todo o tempo de serviço dos professores seja aprovada em votação final global.

Em Coimbra, no final de um pequeno comício, o líder comunista disse que achou "profundamente estranho que o Governo avance com uma pressão inaceitável sobre quem está de acordo com este avanço, que só se entende por mero calculismo político e eleitoral".

"Vamos manter a nossa proposta e o nosso empenhamento para que [a lei] seja aprovada. O nosso compromisso não é com o PS é com os trabalhadores e com o povo", sublinhou Jerónimo de Sousa aos jornalistas.