Governo

A demissão do Governo implica a sua aceitação pelo Presidente da República e a entrada do executivo em gestão, mas apenas a dissolução da Assembleia da República obriga a legislativas antecipadas.

De acordo com o artigo 195 da Constituição da República, a demissão do Governo implica "a aceitação pelo Presidente da República do pedido de demissão apresentado pelo primeiro-ministro".

O mesmo artigo determina que, após a sua demissão, "o Governo limitar-se-á à prática dos atos estritamente necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos" e que "o primeiro-ministro do Governo cessante é exonerado na data da nomeação e posse do novo primeiro-ministro".