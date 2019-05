Governo

O CDS-PP pediu hoje uma audiência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para discutir a crise política aberta com a ameaça de demissão do Governo pelo primeiro-ministro, anunciou a presidente centrista, Assunção Cristas.

A audiência foi anunciada por Assunção Cristas numa conferência de imprensa na sede nacional do CDS, em Lisboa, em que acusou Costa de lançar "uma manobra puramente eleitoral" com a ameaça de demissão do executivo, depois de o parlamento ter aprovado uma alteração à lei em que faz a contabilização total do tempo de serviço dos professores.

