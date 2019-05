Actualidade

A criadora brasileira Alice Ripoll apresenta no sábado, em estreia nacional, o espetáculo "Cria", uma exploração da sensualidade na dança urbana brasileira no Festival Dias da Dança (DDD), no Teatro Municipal Rivoli, no Porto.

No último fim de semana de atividade mais intensa do DDD, que este ano se juntou ao Festival Internacional de Teatro Ibérico (FITEI), a peça que Ripoll desenvolveu com a Cia Suave sobe ao palco do Rivoli, pelas 19:00.

"A peça investiga a noção de Criação, o seu significado e possibilidades: criar um espetáculo, criar uma técnica nova como o passinho, criar filhos. (...) A criação de todos nós, que tivemos origem num ato sexual, ação tão próxima da dança", pode ler-se na apresentação.