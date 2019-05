Actualidade

Cerca de trinta programadores e diretores artísticos de festivais de cinema estão em Portugal, no âmbito do festival IndieLisboa, para conhecer e ter contacto com a mais recente produção portuguesa, alguma ainda em pós-produção.

Num programa paralelo, o IndieLisboa acolhe até domingo, na Culturgest, as "Lisbon Screenings", que servem de ponte entre produtores e realizadores portugueses e programadores e diretores de festivais internacionais, com o objetivo de internacionalizar o cinema português.

"Os profissionais da indústria do cinema terão oportunidade de ver filmes portugueses inéditos que procuram uma estreia mundial ou internacional", refere em comunicado Ana Isabel Strindberg, da agência Portugal Film, parceira desta iniciativa com o IndieLisboa.