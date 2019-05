Governo

O constitucionalista Reis Novais defendeu hoje que o Governo "esgotou todas as opções" a que poderia recorrer, após o anúncio do primeiro-ministro de que se demitirá se o parlamento aprovar a contabilização total do tempo de serviço dos professores.

"O Governo, teoricamente, poderia, depois de a Assembleia aprovar a lei, e se a lei fosse promulgada, o Governo podia ainda alterar a lei, revogar a lei. O problema é que o Governo já excluiu essa hipótese, o Governo já disse [que] se a lei for aprovada - e pressupõe-se naturalmente promulgada pelo Presidente da República -, aí o Governo apresenta o pedido de demissão", afirmou o docente universitário, em declarações à agência Lusa.

Ao final da tarde, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que comunicou ao Presidente da República que o Governo se demite caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores seja aprovada em votação final global.