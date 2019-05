Governo

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, acusou hoje o primeiro-ministro de "querer virar as costas" ao país e não ter credibilidade e admitiu que o executivo "não tem como governar" se perder "a sua maioria" no parlamento.

Escassas duas horas depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter anunciado que o Governo se demite caso a contabilização total do tempo de serviço dos professores for aprovada em votação final no parlamento, Assunção Cristas criticou-o em termos duros.