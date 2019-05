Actualidade

O Rio Ave venceu hoje em casa do Moreirense por 2-1, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol, e aproximou-se do sexto lugar da prova, ocupado pelo Vitória de Guimarães.

Nuno Santos, aos 19 minutos, e Gelson Dala, aos 66, anotaram os golos da vitória vila-condense, tendo Pedro Nuno, aos 36, ainda levado a partida empatada para o intervalo.

Com esta vitória, o Rio Ave subiu ao sétimo posto com 42 pontos, menos três do que o Vitória de Guimarães, que é sexto e ocupa o último lugar de acesso à Liga Europa, enquanto o Moreirense é quinto com 49.