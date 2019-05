Governo

A comissão política do BE esteve hoje à noite reunida extraordinariamente depois de o primeiro-ministro, António Costa, ter ameaçado com a demissão do Governo caso o tempo de serviço dos professores seja aprovado em votação final global.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do BE confirmou a realização da reunião, que não estava prevista para hoje e em que esteve em discussão a crise política que se abriu com a questão dos professores e a declaração ao país do primeiro-ministro, António Costa.

Segundo os estatutos do partido, "a Mesa Nacional elege entre os seus membros, para tarefas de direção, representação e de aplicação das suas deliberações, uma comissão política".