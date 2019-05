Estoril Open

O tenista uruguaio Pablo Cuevas, que entrou no quadro principal como 'lucky loser', eliminou hoje o norte-americano Frances Tiafoe para assegurar a qualificação para as meias-finais do Estoril Open, que decorre no Clube de Ténis do Estoril.

Cuevas, que ocupa a 67.ª posição no 'ranking' ATP, surpreendeu o jovem norte-americano, oitavo cabeça de série e finalista de 2018, ao conquistar o triunfo em três 'sets', pelos parciais de 6-0, 7-6 (7-5) e 6-2, em duas horas e seis minutos.

Depois de um primeiro parcial em branco, Tiafoe (31.º ATP) ainda reagiu e deu réplica na segunda partida, mas não foi o suficiente para arredar o uruguaio, de 33 anos, da caminhada para a quarta meia-final da temporada.