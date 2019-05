Governo

O secretário-geral do PS, António Costa, acusou hoje a oposição de "brincar com o fogo" ao aprovar, no parlamento, a recuperação do tempo total de serviço dos professores no período em que houve congelamento de progressões.

"É extraordinário que agora que conseguimos ter o défice mais baixo da nossa democracia, que estamos a reduzir finalmente a dívida pública do país, que temos a mais baixa taxa de desemprego das últimas décadas, que pela primeira vez desde o ano 2000 temos três anos consecutivos a crescer acima da média europeia, haja quem resolva brincar com o fogo e queira deitar tudo a perder", afirmou António Costa, também primeiro-ministro.

Discursando em Coimbra, num jantar comício com cerca de 1.500 autarcas socialistas de todo o país, o líder do PS salientou que o Governo a que preside "nunca prometeu o que não podia fazer" e tem de dar "cada passo com segurança".