Governo

O PSD acusa o primeiro-ministro de mentir "deliberadamente" no caso da recuperação integral do tempo de serviço dos professores, salientando que as mudanças não têm qualquer impacto financeiro adicional no atual mandato.

"O primeiro-ministro hoje [sexta-feira] mentiu deliberadamente relativamente a vários pontos", afirmou Margarida Mano, uma das deputadas do PSD na comissão parlamentar de Educação e Ciência, onde na quinta-feira foi aprovada a recuperação integral do tempo de serviço congelado para os professores.

A decisão levou o primeiro-ministro, António Costa, a anunciar que o Governo se demitiria caso o parlamento aprovasse esta mudança em plenário, uma vez que ficaria "comprometida a governabilidade presente".