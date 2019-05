Venezuela

O Instituto de Imprensa e Sociedade da Venezuela (IPYS Venezuela) denunciou esta sexta-feira que desde janeiro ocorreram 244 casos de violação dos direitos dos venezuelanos.

"A suspensão (da emissão) de meios de comunicação durante transmissões ao vivo, ataques a trabalhadores da imprensa, limitações no livre acesso à Internet, atos de intimidação de parte dos organismos de segurança do Estado e um discurso insultuoso contra os jornalistas violaram o direito à liberdade de expressão no país (Venezuela) em abril 2019", apontou o IPYS, no último relatório sobre a liberdade de expressão.

Os ataques à liberdade de expressão continuaram durante a cobertura jornalística de atos políticos de interesse nacional e de manifestações sociais, na terça-feira, 30 de abril, quando militares da Guarda Nacional Bolivariana expressaram apoiar o presidente da Assembleia Nacional e autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, em Altamira, no leste de Caracas.