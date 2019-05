Actualidade

A Coreia do Norte lançou hoje vários mísseis de curto alcance, um segundo teste com armas tácticas em menos de um mês, informaram fontes militares sul-coreanas.

De acordo com o comunicado oficial do chefe do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, divulgado pela agência noticiosa sul-coreana Yonhap, o regime de Pyongyang "disparou vários mísseis" da cidade de Wonsan, na costa leste da Coreia do Norte.

Embora, de início, as autoridades sul-coreanas só tivessem registado um lançamento, às 09:06 (01:00 em Lisboa), nos seguintes vinte minutos foram registados vários mísseis que viajaram entre 70 e 100 quilómetros hora, segundo a nota oficial.