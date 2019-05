Actualidade

O novo imperador japonês Naruhito fez hoje o seu primeiro discurso público, diante de uma multidão de dezenas de milhares, e no qual ele pediu aos governantes mundiais que lutem pelo desenvolvimento e pela paz.

"Espero sinceramente que o nosso país, de mãos dadas com os países estrangeiros, esteja à procura de paz mundial e mais desenvolvimento", disse o monarca de 59 anos, que acedeu ao trono do Crisântemo na quarta-feira após a abdicação de seu pai, Akihito.

O 126.º Imperador do Japão fez uma breve aparição no topo de uma varanda cercada por vidros blindados no Palácio Imperial de Tóquio, ao lado da Imperatriz Masako.