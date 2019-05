Actualidade

Um avião comercial caiu num rio na noite desta sexta-feira perto da cidade norte-americana de Jacksonville, na Florida, não havendo qualquer registo de mortos.

De acordo com a Estação Aérea Naval de Jacksonville, um charter, com cerca de 160 pessoas a bordo, que levantou voo em Guantánamo, em Cuba, caiu no rio St. Johns na noite de sexta-feira.

O avião foi encontrado em águas rasas e não estava submerso.