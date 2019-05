Actualidade

O rei Vajiralongkorn da Tailândia foi hoje coroado numa sumptuosa cerimónia no Grande Palácio Real, em Banguecoque, quase três anos depois de ter sido proclamado rei após a morte do seu pai, Bhumibol Adulyadej.

O monarca de 66 anos foi acompanhado pela sua mulher, a rainha Suthida, general da força de segurança do palácio e ex-comissária de bordo, com quem casou na semana passada.

Para além de Suthida, estiveram ainda presentes membros do Governo e do Conselho Privado do rei.