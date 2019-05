Actualidade

Um novo estudo aponta que a paralisia da mão direita, que afetou o artista Leonardo da Vinci nos últimos anos de vida, se pode ter devido a uma síncope e não a um acidente vascular.

Uma análise da biografia e de dois retratos do também engenheiro e arquiteto feita pelos médicos Davide Lazzeri e Carlo Rossi, publicada hoje na revista académica da Real Sociedade de Medicina britânica, avança a hipótese de, ao contrário do que tem sido estabelecido por repetidos estudos ao longo de anos, da Vinci ter sofrido um desmaio, que levou a um impacto suficiente para lhe causar a limitação da mão direita.

"Análises da biografia e de dois desenhos de da Vinci parecem confirmar que ele sofreu uma doença na sua carreira tardia, que afetou a sua capacidade para segurar paletas e pincéis para pintar com a sua mão direita, apesar de não ter afetado a sua capacidade para desenhar com a mão esquerda", pode ler-se nas conclusões do artigo.