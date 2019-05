Actualidade

Seul instou hoje Pyongyang "a por fim a ações que ativam a tensão", referindo-se ao lançamento de mísseis de curto alcance, na mensagem mais dura de Seul desde que se iniciou a aproximação entre as duas Coreias.

"O lançamento de vários mísseis de curto alcance da Coreia do Norte viola o espírito do acordo de 19 de setembro", diz um comunicado o Governo sul-coreano, referindo-se à declaração assinada na cimeira entre as duas Coreias em Pyongyang do ano passado.

Este lançamento de mísseis pela Coreia do Norte ocorre numa altura de estagnação no diálogo sobre a desnuclearização com os Estados Unidos e parece indicar uma crescente impaciência de Pyongyang, que exige a Washington uma proposta de desarmamento mais flexível e acompanhada de um levantamento gradual das sanções.