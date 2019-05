Actualidade

O ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, sustentou que "não há condições para fazer de conta" que o congelamento das carreiras dos militares não existiu e que a reposição "não é absoluta", mas é a possível.

"Temos consciência de que não podemos satisfazer toda a gente. Repare-se que estamos a falar de algo que vai muito para além daquilo que foi sufragado nas eleições e do que é o programa deste Governo, estamos a fazer uma reposição que não estava inicialmente contemplada. É uma reposição absoluta? Não. Satisfaz toda a gente? Não, mas é melhor do tínhamos prometido", declarou, em entrevista à agência Lusa.

A entrevista à Lusa foi concedida na segunda-feira, antes da aprovação, no parlamento, com os votos contra do PS, de uma alteração ao decreto do Governo estipulando que o tempo de serviço a recuperar aos professores será de nove anos, quatro meses e dois dias.